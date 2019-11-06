Uyuşturucu mafyasından yoldaki aileye kanlı pusu

Meksika’nın kuzeyinde yer alan Sonora eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda, 12 Amerikan vatandaşının hayatını kaybettiği bildirildi. Ülke basınındaki haberlerde, sınır eyaleti Sonora’da Mormon tarikatına üye olan LeBaron Ailesi’nden aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin, Bavispe kentinden Chihuahua eyaletinde La Mora’ya bir düğüne katılmak üzere araçla seyahat ederken bir uyuşturucu karteli tarafından hedef alındığı belirtildi. Saldırıda, 9 çocuk ve 3 kadının yaşamını yitirdiği aktarılan haberde, 12 kişinin de kayıp olduğu ifade edildi. Ölenler arasında Rhonita Maria LeBaron isimli kadının 6 aylık ikizleri de bulunuyor. Aile üyelerinin vurulduktan sonra araçlarıyla birlikte yakıldığı da ifade edildi. LeBaron Ailesi’nin akrabalarından biri, El Universal gazetesine Chiuahua ve Sonora kartellerinin iki aydır savaşta olduğunu ve saldırıyı Chiuahua grubunun tasarlamış olabileceğini belirtti.