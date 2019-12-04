Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7513
  • 6,3773
  • 272.466
  • 107269
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Ütopik şehir Samjiyon açıldı

Ütopik şehir Samjiyon açıldı

Ütopik şehir Samjiyon açıldı

Kuzey Kore, Devlet Başkanı Kim Jong-un’un imza projelerinden biri olan ve ailesinin köklerinin dayandığı iddia edilen ‘kutsal’ Paektu Dağı yakınlarındaki yeni Samjiyon şehrinin kuruluşu tamamlandı.

‘Sosyalist ütopya’ olarak tasarlanan Samjiyon şehrinin açılışı Kim Jong-un tarafından yapıldı. Kim Jong-un’un sağ kolu olarak bilinen Choe Ryong-hae, Samjiyon’u ‘insanların dünyadaki cenneti’ olarak tanımladı. ‘Sosyalist ütopya’ olarak tasarlanan Samjiyon şehrinin 4 bin aileye ev sahipliği yapacağı belirtiliyor. Kamusal ve endüstriyel amaçlarla kullanılacak 380 blokun yüzlerce hektar alan kapladığı kaydediliyor. Şehirde; yeni apartmanların, otellerin, kültürel, ticari ve tıbbi tesislerin yanı sıra bir de kayak merkezi bulunuyor. Samjiyon şehrinin inşası, Kuzey Kore’nin ekonomik bakımından kendine yettiğini göstermek isteyen Kim Jong-un’un en büyük projelerinden biri olarak görülüyordu.  Kim Jong-un’un babası Kim Jong-il’in, Paektu’nun eteğindeki köylerden birinde doğduğuna inanılıyor. Ayrıca ülkenin kurucusu Kim Il-sung’un da 1910-1945 yılları arasında Japonya’ya karşı verilen koloni mücadelesinde bu dağın eteklerinde bir gerilla üssü kurduğu belirtiliyor. ‘Dede Kim’in bu dönemde beyaz at sırtında savaştığı kaydediliyor. Bu yüzden bu dağ, Kuzey Koreliler tarafından kutsal kabul ediliyor. Kim Jong-un’un da önemli kararlar vermeden önce bu dağı ziyaret ettiği biliniyor. 

(Star)


Aldatma iddialarına Guido Senia'dan çirkin yanıt!
Tarkan konserine dudak uçuklatan bilet fiyatı!
'Beren ile tanıştıktan sonra bu korkuyu hiç yenemedim'
Hayranının sorusuna Can Yaman'dan iğrenç yanıt!
Afra Saraçoğlu 22 oldu, doğum günü kareleri çok konuşuldu!
<p>Kadıköy´de bir pazarda geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, pazarcı çadırı kurduğu sırada şiddetli

Uçan Pazarcı, O Anları Anlattı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada paylaşılan en soğuk espriler

Londra'daki dörtlü zirveden kareler