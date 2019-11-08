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  3. Üstüne boya döktüler istifasını imzalattılar... Belediye Başkanı'na büyük şok!

Üstüne boya döktüler istifasını imzalattılar... Belediye Başkanı'na büyük şok!

Üstüne boya döktüler istifasını imzalattılar... Belediye Başkanı'na büyük şok!

Haftalardır gösterilerle sarsılan Bolivya'da protestocular bir yerel siyasetçiyi çıplak ayakla yürütüp istifasını imzalattılar. Eylemciler ayrıca belediye binasını da ateşe verdi.

Bolivya'nın Vinto kasabasının Belediye Başkanı Patricia Arce eylemcilerin hedefi oldu. Eylemciler Arce'nin saçlarını kesti, üzerine kırmızı boya döktü ve çıplak ayakla sokakta yürüttü.

Bolivya'da 20 Ekim'de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinin ardından devam eden hükümet karşıtı protestolarda Vinto şehri belediye başkanı Patricia Arce eylemcilerin hedefi oldu.

Eylemciler hükümete destek vermekle suçladıkları başkanın üzerine kırmızı boya döktü, saçlarını zorla kesti, çıplak ayakla sokakta yürüttüler ve istifasını imzalattılar. Belediye Başkanlığı binasını ateşe veren göstericiler, Başkan Arce'yi bir süre sonra polise teslim etti.

(DHA)


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