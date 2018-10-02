HAVA DURUMU

Yaşadığınız şehrin günlük hava durumunu görüntüleyin

  • 6,124
  • 7,0578
  • 236.793
  • 94.883
SON DAKİKA HABERLERİ
Tümü
Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Dünya
  3. Üst düzey bir Pentagon yetkilisi: Risin zehri paketler gönderildi

Üst düzey bir Pentagon yetkilisi: Risin zehri paketler gönderildi

%C3%BCst+d%C3%BCzey+bir+Pentagon+yetkilisi:+Risin+zehri+paketler+g%C3%B6nderildi

ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) risin zehri içeren paketler gönderildiği bildirildi.

x

Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning, yaptığı yazılı açıklamada "Pazartesi günü Pentagon Koruma Ajansı, Pentagon'un uzaktan tarama tesisinde gönderi taraması sırasında şüpheli madde tespit etti. Zarflar analiz için bu sabah FBI (Federal Soruşturma Bürosu) tarafından alındı." ifadelerini kullandı.

Albay Manning ayrıca dün ABD Posta Servisi üzerinden Pentagon'a ulaşan tüm gönderilerin karantinaya alındığını kaydetti.

AA muhabirine konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Pentagon yetkilisi ise şüpheli madde içeren zarfların sayısının iki olduğunu belirterek, "İlk testlere göre paketler risin zehri için pozitif sonuç verdi." dedi.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri
,

Terör örgütü PKK/YPG Münbiç´i çukurlarla çevreledi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Selfie arayışı 259 kişinin ölümüne neden oldu

Ekim ayı içerisinde iki göktaşı yağmuru ve 3 Ay-Gezegen yakınlaşması olacak

En Çok Okunanlar