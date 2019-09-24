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  3. Ürdün Kralı 2. Abdullah: İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakının bölgeye etkisi büyük olur

Ürdün Kralı 2. Abdullah: İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakının bölgeye etkisi büyük olur

Ürdün Kralı 2. Abdullah: İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakının bölgeye etkisi büyük olur

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakının, bu ülkenin Mısır ve Ürdün ile ilişkilerine ciddi oranda etki edeceği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul çalışmaları için New York'ta bulunan Kral 2. Abdullah, MSNBC televizyonuna konuştu.

İsrail'deki seçim kampanyalarında Batı Şeria'yı ilhaktan bahsedildiğine vurgu yapan Kral Abdullah, "Eğer (İsrail'de) politika Batı Şeria'yı ilhak etmek olacaksa, bunun İsrail-Ürdün ve Mısır-İsrail ilişkileri üzerine büyük bir etkisi ortaya çıkar, zira bölgede İsrail ile barış halindeki tek iki Arap ülkesiyiz." ifadelerini kullandı.

Kral Abdullah, bölgede tek devletli çözüm tartışmalarına da karşı çıkarak, şunları söyledi:

"Eğer belli bir ülke istediği her şeyi alıyor ve karşılığında hiçbir şey vermiyorsa bunun geleceği olabilir mi? Eğer İsrail ve Filistinleri bir araya getirip gelecekte birlikte yaşama mesajı veremeyeceksek nereye doğru gidiyoruz? Eğer biz Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlar için farklı 'kanunların' olduğu apartheid bir İsrail hakkında konuşacaksak, bu bölgede rahatsızlık yaratmaya devam edecek."

Uluslarası toplumun çoğunun İsrail-Filistin arasındaki barış görüşmelerinde iki devletli çözüme inandığını kaydeden Kral Abdullah, "Eğer tek devletli çözümü dillendirirsek o zaman İsrail'de apartehid bir gelecegi konuşuyor olacağız ki bu da hepimiz için bir felaket demektir." dedi.  (AA)

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