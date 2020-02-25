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  3. Ürdün İtalya'dan gelen uçuşları durdurdu

Ürdün İtalya'dan gelen uçuşları durdurdu

Ürdün İtalya'dan gelen uçuşları durdurdu

Ürdün Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İtalya'dan gelen uçuşları durdurduklarını açıkladı.

Ürdün basınında yer alan haberlere göre, Sağlık Bakanlığı Kovid-19'un görüldüğü İtalya'dan yapılacak tüm uçuşları durdurdu.

Bakanlık, İtalya'dan gelen yabancıların ülkeye girişini yasaklarken, Ürdünlü yolcuların ise yüksek güvenlik önlemleri altında karantinaya alınacağını duyurdu.

Ürdün'de henüz koronavirüs vakasına rastlanmadı ancak muhtemel tehditlere karşı yoğun önlemler alınıyor. 

AA


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