Ünlüler 'Robin Hood' oldu

Dünyaca ünlü isimler, Robin Hood isimli yardım organizasyonunun önderliğinde düzenlenen etkinlikte ihtiyaç sahipleri için 1 saatte 115 milyon dolar topladı. Telefon bağlantısı ile yapılan organizasyonda, New York’ta yaşayan Jennifer Lopez, Robert De Niro, Sting, Mariah Carey ve Bon Jovi gibi sanatçılar konuşmalar yapıp, şarkı söyledi.

HADİ AYAĞA KALKIN



“Ayağa Kalk New York” sloganıyla tüm New Yorklular’ın destek vermeye çağrıldığı programda New York Valisi Andrew Cuomo ve Belediye Başkanı Bill De Blasio da konuklar arasında yer aldı.