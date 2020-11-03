Ünlü yazar Paulo Coelho Kur'an-ı Kerim'den ayet paylaşarak İzmir'e destekte bulunacağını duyurdu

Türkiye'de Simyacı, Veronika Ölmek İstiyor ve Aldatmak gibi kitaplarıyla tanınan Brezilyalı roman yazarı Paulo Coelho, sosyal medya hesabından İzmir depremine ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Coelho paylaşımında Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay örgütleri aracılığıyla bağış yapacağını duyurdu.

“So verily with the hardship there is relief, verily with the hardship there is relief – Quran Ch 94:5-6”



To my Turkish friends, all my solidarity. Next Monday I will make a donation via RCRC pic.twitter.com/HHODVXXJM0 — Paulo Coelho (@paulocoelho) October 31, 2020

"Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır"

Coelho, Twitter hesabından Kuran’ı Kerim'den İnşirah Suresi’nde yer alan "Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır" ayetine yer vererek, "Tüm dayanışmam Türk arkadaşlarıma, pazartesi günü Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi aracılığıyla bağış yapacağım. Bağışın depremden etkilenen ülkeler (Türkiye ve Yunanistan) arasında nasıl dağıtılacağına RCRC karar verecektir” açıklamalarında bulundu.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN COELHO'YA TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından İzmir'de meydana gelen depremde vatandaşlara yardımda bulunacağını söyleyen Paulo Coelho'ya teşekküre eden paylaşımında bulundu.



Sözcü Kalın paylaşımında, "Zor zamanlarda ki iyilik, asil bir ruhun özelliğidir. Teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.