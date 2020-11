Ünlü yazar Paulo Coelho Kur'an-ı Kerim'den ayet paylaşarak İzmir'e destekte bulunacağını duyurdu

Türkiye'de Simyacı, Veronika Ölmek İstiyor ve Aldatmak gibi kitaplarıyla tanınan Brezilyalı roman yazarı Paulo Coelho, sosyal medya hesabından İzmir depremine ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Coelho paylaşımında Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay örgütleri aracılığıyla bağış yapacağını duyurdu.

“So verily with the hardship there is relief, verily with the hardship there is relief – Quran Ch 94:5-6”



To my Turkish friends, all my solidarity. Next Monday I will make a donation via RCRC pic.twitter.com/HHODVXXJM0