Ünlü solist sahnede kalp krizi geçirdi
‘Los Del Fuego’ ismindeki müzik grubunun solisti, Arjantin’de bir programda sahne aldığı sırada kalp krizi geçirdi. Solist Juan Carlos Mascheroni’nin hayatını kaybettiği belirtildi.
Olay, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te meydana geldi. Los Del Fuego isimli müzik grubunun solisti Juan Carlos Mascheroni, sahne aldığı sırada aniden yere yığıldı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, solistin sendeleyerek yere düştüğü görüntülendi.
Yerel medya, 59 yaşındaki solistin kalp krizi geçirdiğini ve hayatını kaybettiğini duyurdu.
DHA