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  3. Ilhan Omar'ın kızı paylaştı! Annemi bir günlüğüne tiktok ünlüsü yaptım

Ilhan Omar'ın kızı paylaştı! Annemi bir günlüğüne tiktok ünlüsü yaptım

Ilhan Omar'ın kızı paylaştı! Annemi bir günlüğüne tiktok ünlüsü yaptım

Ilhan Omar´ın kızı Isra Hirsi, twitter hasabından annesinin de yer aldığı eğlenceli bir video paylaştı. Isra Hirsi´nin paylaşımına sosyal medyada binlerce beğeni yağdı.

Ilhan Omar´ın kızı Isra Hirsi, twitter hasabından annesinin de yer aldığı eğlenceli bir video paylaştı.

Isra Hirsi´nin 'Day 1 of making my mom tiktok famous' (Annemi bir günlüğüne tiktok ünlüsü yaptım) notuyla paylaştığı annesiyle birlikte dans edip, playback yaptığı görüntülere sosyal medyada binlerce beğeni yağdı. 


 


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