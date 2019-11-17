Ilhan Omar'ın kızı paylaştı! Annemi bir günlüğüne tiktok ünlüsü yaptım
Ilhan Omar´ın kızı Isra Hirsi, twitter hasabından annesinin de yer aldığı eğlenceli bir video paylaştı. Isra Hirsi´nin paylaşımına sosyal medyada binlerce beğeni yağdı.
Ilhan Omar´ın kızı Isra Hirsi, twitter hasabından annesinin de yer aldığı eğlenceli bir video paylaştı.
Isra Hirsi´nin 'Day 1 of making my mom tiktok famous' (Annemi bir günlüğüne tiktok ünlüsü yaptım) notuyla paylaştığı annesiyle birlikte dans edip, playback yaptığı görüntülere sosyal medyada binlerce beğeni yağdı.