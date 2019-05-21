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Ünlü şef iflas etti

Ünlü şef iflas etti

İngiltere'nin ünlü şefi Jamie Oliver'ın restoran zinciri iflas etti. Oliver, İtalyan mutfağı sunduğu restoranları için iflas koruma başvurusu sürecini yürütmesi için finansal danışmanlık şirketi KPMG'yi görevlendirdi.

Restoranlarda çalışan 1.300 kişi de işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Sürece ilişkin çalışanlara bilgi verildiği belirtiliyor.

Jamie Oliver 'restoranların iflasın eşiğinden olmasından üzüntü duyduğunu' ifade etti.

Oliver'ın Londra'daki iki önde gelen restoranı 2018'in başında iflas koruma başvurusunda bulunmuş ancak Oliver bir restoranı kurtarabilmişti.

Oliver, "Bu sonuç beni derinden üzüyor, bu işe on yıla yakın süredir gönül koyan tüm çalışanlara ve tüm tedarikçilere teşekkür etmek isterim. Herkes için zor bir durum olduğunun farkındayım" dedi.

İngiliz şef "Ayrıca, on yılı aşkın süredir bizi destekleyen müşterilerimize de teşekkür etmek isterim, sizlere hizmet etmek büyük bir zevkti" diye ekledi. BBCTürkçe

 

 

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