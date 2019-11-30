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  3. Ünlü şarkıcılara tecavüzden hapis

Ünlü şarkıcılara tecavüzden hapis

Ünlü şarkıcılara tecavüzden hapis

Güney Kore’de K-pop yıldızları Jung Joon-young ve Choi Jong-hoon, alkollü oldukları için bilinçleri yerinde olmayan kadınlara topluca tecavüz etme suçundan hapis cezalarına çarptırıldı.

30 yaşındaki Jung 6, 29 yaşındaki Choi de 5 yıl hapis cezası aldı. Yargıç ayrıca şarkıcıların 80 saat cinsel şiddet terapisi görmesine hükmetti. Pop yıldızlarına 5 yıl süreyle çocuklarla çalışma yasağı da getirildi. Ocak ve Mart 2016’da iki ayrı partide yaşandığı belirtilen olaylar, polisin “K-pop süper starı” Seungri’yle ilgili soruşturması sırasında ortaya çıktı.


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