Ünlü şarkıcılara tecavüzden hapis

30 yaşındaki Jung 6, 29 yaşındaki Choi de 5 yıl hapis cezası aldı. Yargıç ayrıca şarkıcıların 80 saat cinsel şiddet terapisi görmesine hükmetti. Pop yıldızlarına 5 yıl süreyle çocuklarla çalışma yasağı da getirildi. Ocak ve Mart 2016’da iki ayrı partide yaşandığı belirtilen olaylar, polisin “K-pop süper starı” Seungri’yle ilgili soruşturması sırasında ortaya çıktı.