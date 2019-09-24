Ünlü ressamın 6 milyon avroluk tablosu öyle bir yerden çıktı ki!

BBC'nin haberine göre, Fransız sanat uzmanları, Compiegne bölgesinde yaşlı kadının evinde asılı bulunan tablonun, 13. yüzyıl sonlarında Cimabue'nin yaptığı tablolardan biri olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Uzmanlar, gelecek ay açık artırmayla satışa çıkarılacak "İsa ile alay" adlı tablonun değerinin 6 milyon avroyu (yaklaşık 37,5 milyon lira) bulabileceğini aktardı.

Yaşlı kadının tabloyu, oldukça eski dini bir figür olduğunu düşünerek değerinin belirlenmesi için müzayede görevlilerine göstermesiyle durumun ortaya çıktığı bildirildi.

TABLO, 27 EKİM'DE FRANSA'DA AÇIK ARTIRMADA SATIŞA ÇIKARILACAK

Uzmanlar, Cimabue'nin diğer eserleriyle benzerliklerin tespit edilmesi için kızılötesi ışık kullanılarak tablo üzerinde yapılan testler sonucunda, tablonun kökeninin "tartışmalı olmadığını" ifade etti.

Yaşlı kadının tabloyu, 27 Ekim'de Fransa'da açık artırmada satışa çıkaracağı kaydedildi.

Cimabue'nin aynı seriye ait diğer iki tablosundan biri İngiltere'nin başkenti Londra'daki Ulusal Galeri'de, diğeri de ABD'nin New York kentindeki Frick Koleksiyonu'nda sergileniyor.

(AA)