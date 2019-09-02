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  3. Ünlü oyuncu kaza geçirdi! Araç bu hale geldi

Ünlü oyuncu kaza geçirdi! Araç bu hale geldi

Ünlü oyuncu kaza geçirdi! Araç bu hale geldi

ABD’li oyuncu Kevin Hart, geçirdiği trafik kazası sonucunda ciddi şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Temmuz ayında kendisine 40. yaş günü hediyesi olarak aldığı 70 model klasik aracı kullanılamaz hale geldi.

ABD’li oyuncu ve komedyen Kevin Hart, beraberindeki iki kişiyle geçirdiği trafik kazası sonucunda ciddi şekilde yaralandı.

CNN’de yer alan habere göre, Kevin Hart’ın 1970 model Plymouth Barracuda’sını süren Jared Black, Kaliforniya’da gerçekleşen kazanın ardından komedyen Hart’la birlikte hastaneye kaldırıldı.

Araçtaki üçüncü kişinin herhangi bir ciddi durumu olmadığı öğrenilirken, sürücü Jared Black’in ise kaza anında alkollü olmadığı anlaşıldı.

Oyuncu ve komedyen Kevin Hart’ın, söz konusu aracı temmuz ayında kendisine 40. yaş günü hediyesi olarak aldığı bildirildi. Yaşanan kazanın ardından “Menace” isimli araç kullanılamaz hale geldi.

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