Ünlü oyuncu rüşvetten hapiste
Kızı Georgia’nın iyi bir üniversiteden kabul alması için rüşvet verdiği ortaya çıkan ve 14 günlük hapis cezası alan ünlü oyuncu Felicity Huffman’ın cezaevinden ilk fotoğrafları ABD tabloid basınına çıktı.
Umutsuz Ev Kadınları isimli dizi sayesinde şöhret olan 56 yaşındaki Huffman’ın bitkin olduğu görülürken, eşi William H. Macy ve kızı Georgia’nın ziyaretine geldiği belirtildi. Huffman diğer mahkumlar gibi tulum giyerek kendisine verilen üç tane iç çamaşırını kullanıyor.