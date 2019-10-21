Ünlü oyuncu rüşvetten hapiste

Umutsuz Ev Kadınları isimli dizi sayesinde şöhret olan 56 yaşındaki Huffman’ın bitkin olduğu görülürken, eşi William H. Macy ve kızı Georgia’nın ziyaretine geldiği belirtildi. Huffman diğer mahkumlar gibi tulum giyerek kendisine verilen üç tane iç çamaşırını kullanıyor.