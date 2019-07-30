Ünlü manken bavulun içinde ölü bulundu

Moskova’da yaşayan ve tıp eğitiminin yanı sıra mankenlik de yapan Ekaterina K.’ya günlerdir ulaşamayan ailesi ev sahibiyle iletişime geçti. Ev sahibi ünlü mankenin cansız bedenini evdeki bir bavulun içinde buldu. Vücudunda çok sayıda bıçak izi bulunan genç kadının darp edildiği tespit edildi. Instagram'da 80 bini aşkın takipçisi olan Ekaterina’nın kıskançlık yüzünden öldürülmüş olabileceği belirtiliyor.