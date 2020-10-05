  • $7,7546
  • 9,1135
  • 473.526
  • 1156
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Dünya
  • Ünlü Japon modacı Kenzo Takada, koronavirüse yenik düştü
05 Ekim 2020 Pazartesi 11:59 | Son Güncelleme:

Ünlü Japon modacı Kenzo Takada, koronavirüse yenik düştü

Ünlü Japon modacı Kenzo Takada, koronavirüse yenik düştü

Dünyaca ünlü Japon modacı Kenzo Takada, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Dünyaca ünlü Japon modacı Kenzo Takada, Paris'te yaşamını yitirdi. 81 yaşındaki modacının koronavirüsten öldüğü açıklandı.

NTV'nin Reuters'tan aktardığı habere göre, dünyaca ünlü Japon modacı Kenzo Takada, Fransa'nın başkenti Paris'te tedavi gördüğü hastanede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Japon modacının ailesi basın açıklamasıyla Takada'nın öldüğünü doğruladı.

Moda endüstrisinin sembol ismi 81 yaşındaydı.

27 Şubat 1939'da Japonya'nın Hyogo eyaletinde doğan Kenzo Takada, kız kardeşlerinin okuduğu dergileri okumaya başladıktan sonra modacı olmaya karar verdi.

1965'te bir tekneyle Paris'e geldikten sonra bir süre serbest tasarımcı olarak çalıştı. İlk defilesini de 1970 yılında burada sahneleyen Takada, 1980’lerde modaya damga vurdu.

Ünlü modacının 1970'li yıllarda kurduğu Kenzo markası, dünyanın en büyük lüks giyim markalarından biri haline geldi.

1999 yılında emekliye ayrılan Kenzo Takada, kariyeri boyunca 8 bin farklı tasarıma imza attı.

<p>Çocuklarına uyguladığı şiddeti sosyal medyada canlı yayınlayan Halil Y. adlı şahış gözaltına alın

Çocuklarına uyguladığı şiddeti canlı yayınlayan vicdansız baba gözaltına alındı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Osmanlı Padişahlarının tılsımlı gömlekleri

Aşırı tüketildiğinde ölüme yol açabilen besinler

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.