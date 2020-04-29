Ünlü iş insanı 'eşim kaçırıldı' demişti... Dehşete düşüren gerçek sonradan ortaya çıktı!

Norveç'in en zengin insanları arasında yer alan ünlü iş insanı Tom Hagen gözaltına alındı. Hagen'ın gözaltına alınması büyük bir şok yaşatırken, polisin skandalı ortaya çıkarması aylar sürdü. Hagen'ın karısı Anne-Elisabeth Hagen'ın aylar önce kaçırıldığı ve kaçıranların yüklü miktarda kripto para talep ettiği açıklanmıştı.

31 Ekim 2018 tarihinde Anne-Elisabeth Hagen'ın ortadan kaybolmasının ardından başlayan süreç sonunda aydınlatıldı. Ülkenin en zengin isimleri arasında yer alan Tom Hagen'ın, karısının ortadan kaybolmasını kendisinin planladığı ve cinayeti de kendisinin işlediği ileri sürüldü. Polis raporlarına göre Tom Hagen, karısını öldürdükten sonra inanılmaz planı devreye soktu.

Karısının kaybolmasının ardından kaçırıldığını ileri sürerek polise başvuran Tom Hagen, kendisine gelen telefonlarda karısının fidye için kaçırıldığını ve 10 milyon dolar tutarında kripto para talep edildiğini ifade etti. Polis, olayı soruşturmaya başladı ancak hiçbir sonuca ulaşamadı.

Fidye taleplerinin sahte olduğundan şüphelenen polis araştırmayı derinleştirdi ve Tom Hagen'in çelişkili ifadeleri nedeniyle kendisini takibe aldı. Norveç medyası iş adamının bugün Oslo'nun doğusundaki evinden işe giderken polisler tarafından gözaltına alındığını yazdı. Cinayet ve adam kaçırma gibi ağır suçların fazla görülmediği Norveç'te konu kamuoyunda yoğun ilgi görüyor.

KRİPTO PARAYLA FİDYE TALEBİ YALAN ÇIKTI

Hagen ailesi Anne-Elisabeth'i kaçıranların, kendisini serbest bırakmak için 10 milyon dolar tutarında Monero (kripto para) fidye talep ettiğini açıklamıştı. Fakat bugün polis tarafından yapılan açıklamada Anne-Elisabeth Hagen'in kaçırılmadığı, hiçbir zaman fidye talebi ya da pazarlığı olmadığı, bunların soruşturmayı saptırmak için ortaya atılmış iddialar olduğu görüşü dile getirildi.

Hagen, eşini öldürmek ya da cinayeti başkasıyla birlikte planlamak suçlamasıyla mahkemeye çıkarılana kadar dört hafta gözaltında tutulacak. Savcılar bu süre içinde Hagen'in kefaletle serbest bırakılmamasını istiyorlar.

TOM HAGEN VE EŞİ ANNE-ELİSABETH HAGEN

Polis yetkilileri Hagen'i mahkeme önüne çıkarmak için yeterli sebep bulunduğunu, ama henüz cevapsız bir çok soru bulunduğu için soruşturmanın önümüzdeki dört hafta devam edeceğini söylediler.

Polis bu soruşturmayla Anne-Elisabeth'in cesedini bulmayı, Tom Hagen'in olaydaki rolünü açıklığa kavuşturmayı ve olaya başkalarının karışıp karışmadığını belirlemeyi hedeflediğini söylüyor. Hagen'in avukatı Svein Holden ise Norveç medyasına müvekkilinin eşinni kaybolmasıyla hiçbir ilgisi bulunmadığını söyledi.

OLAYLAR NASIL GELİŞTİ?

Anne-Elisabeth kaybolduğunda Tom Hagen ile 49 yıldır evliydi. En son 31 Ekim 2018 tarihinde Oslo'nun 20 kilometre doğusunda birlikte yaşadıkları Lorenskog'daki evlerinden kayıplara karışmış, polis evde kadının zorla götürüldüğüne işaret eden mücadele izleri bulmuştu.

Olayla ilgili olarak 2019 yılının Ocak ayına kadar kamuoyuna açıklama yapılmamış, bu tarihte polis Anne-Elisabeth'in kaçırıldığından kuşkulanıldığını, fidye talep edildiğini ve hayatının tehlikede olduğunu açıklamıştı.

Kötü bir el yazısıyla iletilen 10 milyon dolar tutarında kripto para fidye talebi Norveç medyasında yayınlanmıştı. 2019 yılının Haziran ayına gelindiğinde Anne-Elisabeth'in izi bulunamamış ve onu kaçırdığını iddia eden kişiler kadının ellerinde olduğuna ilişkin bir kanıt sunamamışlardı.

FBI'DAN YARDIM

Polis bu aşamada soruşturmayı fidye amaçlı kaçırma yerine kaçırma süsü verilen cinayet varsayımı üzerinden yapmaya karar verdi ve Norveç kamu yayıncısı NRK'nun haberine göre gizlice Tom Hagen'i soruşturmaya başladı.

Norveç medyasının haberlerine göre Norveç polisi Anne-Elisabeth kaybolduğundan bugüne 18 ay süren soruşturma sırasında Norveç polisi Amerikan federal soruşturma örgütü FBI'dan yardım aldı, İsveç polis köpeklerini kullandı ve 6 bin saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Tom Hagen Kapital adlı dergiye göre Norveç'in en zenginleri listesinde 164'üncü sırada ve 200 milyon dolar civarında bir servetin sahibi.