Ünlü iş adamının eşi de müzayedeye katılmıştı: 4.6 milyon dolara satıldı

Ünlü horolojist George Daniels tarafından 1982'de yapılan cep saatinin Londra'da düzenlenen müzayedede rekor fiyata satıldığı bildirildi.

Zamanının en önemli horolojistlerinden (saat yapma uzmanı) sayılan Daniels'ın aya ilk ayak basış şerefine 1982'de yaptığı "Space Traveller I" adlı cep saati, Sotheby's Müzayede Evi'nde açık artırmaya çıkarıldı.

Saat, yaklaşık 7 dakika süren açık artırmada, kimliği açıklanmayan bir kişi tarafından 4,6 milyon dolara satın alındı.

"En yüksek fiyata satılan ilk İngiliz saati"

Space Traveller I, "en yüksek fiyata satılan ilk İngiliz saati" olmasının yanı sıra "bağımsız bir horolojist tarafından yapılmış en pahalı saat" ünvanını da elde etti.

Daniels'in yaptığı Space Traveller saati, 2017'de düzenlenen müzayedede 4,023 milyon dolara alıcı bulmuştu.

Saatlerinin tüm parçalarını sıfırdan eliyle yapan Daniels, hayatı boyunca toplam 27 saat yaptı ve 2011'de hayatını kaybetti.

(AA)