Ünlü aktörden kızına akılalmaz işkence! Sevenleri eleştiri yağmuruna tuttu

Rus aktör Aleksey Panin (42), sosyal medya hesabından kızına evi kirlettiği için bağırdığı ve kızını mutfağa götürüp, kemerle ellerinden peteğin borusuna bağladığı görüntüleri paylaştı.

Yerel medyada Rus aktörün görüntülerde, kızına daha sonra kendisini babaannesinin çözeceğini söylediğini yazdı.

Rus aktörün kızına bu şekilde davranması sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden olurken, bazı kullanıcılar ise olayın gerçek olmadığını ve düzmece olduğunu düşündüklerini belirtti.

(DHA)