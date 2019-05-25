United Airlines, Boeing Max uçuşlarının iptalini uzattı

TM Dijital haber Merkezi

United Airlines, iki ölümcül kazaya karışan Boeing 737 Max uçuşlarının iptalini uzattığını ve bir bu uçaklarla yapılacak uçuşların bir ay daha yapılmayacağını açıkladı.

United Airlines, Boeing Max’i 3 Ağustos’a kadar olan programından çıkardığını ve bunun sonucunda Haziran ve Temmuz aylarında yaklaşık 2 bin 400 uçuşu iptal edeceğini söyledi.

Boeing, toplamda 346 insanın hayatına mal olan Lion Air ve Etiyopya Havayollarına ait uçakların karıştığı kazalara sebebiyet veren yazılım sebebiyle uçuşları durdurulan 737 Max’lere ait hataları düzelttiğini açıklamıştı. Ancak şirketin bunu bir sertifikasyon uçuşuyla da belgelemesi gerekiyor.

Bu kapsamda Elwell, “Boeing’den başvuru evraklarını tamamlamasını bekliyoruz. Max uçuşlarını askıya alan diğer ülkeler ise kendi kararlarını kendileri verecek.” açıklamalarında bulunmuştu.