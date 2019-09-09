Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,754
  • 6,3622
  • 278.408
  • 100605
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. UNICEF'ten dikkat çeken çalışma: Okul çantaları 'mezar' oldu

UNICEF'ten dikkat çeken çalışma: Okul çantaları 'mezar' oldu

UNICEF'ten dikkat çeken çalışma: Okul çantaları 'mezar' oldu

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünya liderlerinin dikkatini çekebilmek için her biri geçen yıl çatışma ve savaşlarda ölen çocuğu temsil eden 3 bin 758 okul çantasıyla Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinde 'temsili mezarlık' oluşturdu.

UNICEF, eylül ayının son haftası BM Genel Kurulu Görüşmeleri için dünya liderlerinin toplanacağı BM Genel Merkezinin bahçesini, savaş ve çatışmalardaki çocuk ölümlerine dikkati çekmek amacıyla okul çantaları ile mezarlık haline getirdi. 

Her biri geçen yıl çatışma ve savaşlarda ölen çocukları temsil eden 3 bin 758 okul çantasıyla  oluşturulan ''temsili mezarlık'' ile dünya liderlerine çocukların korunması çağrısı yapıldı. 

UNICEF Direktörü Henrietta Fore, yaptığı açıklamada, her zaman umudun simgesi olan okul çantalarının bu sefer mezar olduğunu ve bu şekilde savaş ve çatışmalarda ölen çocuklara dikkati çekmek istediklerini ifade etti. 

BM verilerine göre, geçen sene savaş ve çatışma bölgelerinde 12 binden fazla çocuk hayatını kaybetti, yaralandı ve sakat kaldı. 

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bacakları tartışma konusu oldu
Çukur'dan ayrılmıştı... Yeni dizisi belli oldu
Survivor ekibini buluşturan düğün
Kurtlar Vadisi'nden Netflix açıklaması
1 yaşındaki kızına 1 milyon TL
<p>Tayfundan en çok etkilenen Tokyo kentinde hayat adeta durma noktasına geldi. Çok sayıda toplu taş

Japonya´yı Faxai Tayfun´u Vurdu: 1 Ölü, 30 Yaralı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

1380 yıldır dinmeyen acı: Kerbela

Emekliye 380 lira ek ödeme müjdesi