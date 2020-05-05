UNICEF raporu yayımladı: 2019 yılında 20 milyona yakın çocuk yerinden edildi

BM Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, doğal afetler ile iç savaş ve çatışma koşulları nedeniyle kendi ülkelerinde yurtlarından göçmek zorunda kalanların durumunu elen alan "Yurdunda Kayıp" başlıklı rapor yayımladı.

Raporda, 2000'li yıllarda sayıları 25 milyon civarında olan ülkeler içinde yerinden edilen insan nüfusunun son 5 yılda 40 milyona ulaştığı belirtildi. 2019'da 33 milyon yeni yerinden edilen kişinin kayıtlara geçtiğine dikkat çekilen raporda bunların 12 milyonunun yani yaklaşık yüzde 40'ının, 18 yaşının altında olduğu ifade edildi.

Rapora göre, 33 milyon kişinin 25 milyonu doğal afetler nedeniyle, 8 milyonu iç savaş ve çatışmalar nedeniyle yurtlarını terk etmek zorunda kaldı.

Raporda ayrıca yerinden edilmiş çocukların şiddet, istismar, insan kaçakçılığı, çocuk işçiliği, çocuk yaşta evlilik ve ailelerinden koparılma gibi tehlikelerle karşı kaşıya bıraktığının altı çizildi ve hükümetler, sivil toplum, özel sektör ve insani yardım kuruluşlarına bu durumdaki çocukların sorunlarına eğilmek için ortak çaba ve stratejik yatırım çağrısı yapıldı.

"KOVİD-19 SALGINI DURUMU DAHA KIRILGAN HALE GETİRİYOR"



Raporda görüşlerine yer verilen UNICEF Direktörü Henrietta Fore, Kovid-19 salgının yerinden edilmiş kişilerin durumunu daha da kötüleştirdiğine işaret ederek "Yerlerinden edilmiş milyonlarca çocuk halen bakıma ve korumaya muhtaç halde. Kovid-19 salgını gibi yeni krizler baş gösterdiğinde bu çocukların durumu özellikle kırılgan hale geliyor." değerlendirmesini yaptı.

AA