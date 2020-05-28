Umre ziyareti yapılacak mı? Suudi Arabistan'dan açıklama geldi

Suudi Arabistan'ın Hac ve Umre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, umre ve Mescid-i Haram'a ziyaret yasağının halihazırdaki şartlar altında devam edeceği ve söz konusu kararın yetkili merciler tarafından salgın süresince verilecek tavsiyelere göre periyodik olarak gözden geçirileceği belirtildi.

AA'nın aktardığı habere göre, Suudi Arabistan yönetimi, dün Kovid-19 önlemleri kapsamında uyguladığı tedbirleri hafifletmek ve normal yaşama dönmek amacıyla 31 Mayıs Pazar gününden başlayarak Mekke'de "iki aşamalı normalleşme planı" uygulanacağını açıklamıştı.

Buna göre 3 hafta süreceği kaydedilen ilk aşamada, Mekke'ye giriş çıkışlara izin verileceği ve 06.00-15.00 arasında sokağa çıkılmasına müsaade edileceği aktarılmıştı.

Son verilere göre, Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 441'e, vaka sayısı 80 bin 185'e, iyileşenlerin sayısı ise 54 bin 553'e ulaştı.