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  3. Umman'ın yeni Sultanı, BAE Veliaht Prensi'nin elini sıkmadı

Umman'ın yeni Sultanı, BAE Veliaht Prensi'nin elini sıkmadı

Umman'ın yeni Sultanı, BAE Veliaht Prensi'nin elini sıkmadı

Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zaid, Umman'ın yeni Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur el Said'i ziyaret etti. Ziyarete, Umman Sultanı'nın BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zaid'in elini sıkmayı reddettiği anların görüntüsü damgasını vurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zaid el Nahyan, beraberindeki heyetle birlikte Umman Sultanı Kabus bin Said'in vefatı üzerine ülkeye bir başsağlığı ziyareti gerçekleştirdi.

Söz konusu ziyarete ise yeni Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur el Said'in BAE Veliahtı Zaid'e karşı soğuk tavırları damga vurdu.

Ziyarete ilişkin yayınlanan görüntülerde Sultan el Said'in Zaid'in el sıkışmak için yaptığı girişime karşılık vermediği görüldü.


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