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  3. Umman'da fırtına ve yağışlar hayatı felç etti
29 Mayıs 2020 Cuma 16:52 | Son Güncelleme:

Umman'da fırtına ve yağışlar hayatı felç etti

Umman'da fırtına ve yağışlar hayatı felç etti

Körfez ülkesi Umman'da yaşanan fırtına ve yağışlar hayatı felç etti. Umman'ın güneyindeki Zufar şehrini vuran fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetle yağışların yol açtığı selde onlarca ev ve aracın mahsur kaldığı ifade edilirken, sivil savunma ekiplerinin selde mahsur kalan çok sayıda kişiyi kurtardığı aktarıldı. Umman resmi ajansı, fırtına ve yağışlar nedeniyle Zufar şehirindeki Sadah Hastanesinin tahliye edildiğini duyurdu.

Öte yandan Umman meteoroloji uzmanları, Zufar şehrindeki fırtına ve yağışların 2 gün daha devam edeceğini belirtti.


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