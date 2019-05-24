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Umman, ABD ve İran arasındaki tansiyonu düşürmeye çalışıyor

Umman, ABD ve İran arasındaki tansiyonu düşürmeye çalışıyor

ABD ile İran arasındaki gerilim hattı her geçen gün yükselirken İran'ı ziyaret eden yabancı yetkililer iki ülke arasında ara bulucu görevini yürütmeye çalılıyor. Bu kapsamda çalışan Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi, ABD ile İran arasında yükselen tansiyonu düşürmek için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi, ABD-İran gerginliğini dindirmek için çaba harcadıklarını söyledi. İngiltere merkezli Mecelle dergisine röportaj veren Bin Alevi, "Üçüncü taraflarla ABD ve İran arasında yükselen gerilimi yatıştırmak için çalışıyoruz." açıklamasında bulundu. Söz konusu iki ülke arasında savaş ihtimalinin tüm dünya için tehdit oluşturduğunu belirten Bin Alevi, ABD ve İran'ın şu anki durumdan daha ileriye gitmenin risklerinin farkında olduğunu dile getirdi.

UMMAN ARA BULUCU OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi, 20 Mayıs'ta İran'ın başkenti Tahran'da mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif'le görüşmüştü. Umman'ın Washington Büyükelçisi Hanine el-Magiri de 9 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD'yle İran arasında ara buluculuk yapmaya hazır olduğunu ifade etmişti.

(AA)

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