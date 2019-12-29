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UMH'den Hafter'e ağır darbe

UMH'den Hafter'e ağır darbe

Libya’daki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri, başkent Trablus Havaalanı yolunu kurtararak darbeci Halife Hafter milislerinden 10’unu esir aldı. 

Libya’da son günlerde saldırılarını artıran darbeci eski general Halife Hafter’e karşı sdeferberlik ilan eden meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, çatışmaların yoğunlaştığı Trablus Havaalanı Yolu’nun Hafter milislerinden geri alındığını duyurdu. Mecei ayrıca hükümet güçlerinin Hafter’e bağlı 10 milisi esir aldığını ve 3 askeri aracı da kullanılamaz hale getirdiğini belirtti. 

BAE’NİN 8 ARACI İMHA EDİLDİ  

UMH Sözcüsü Muhammed Kununu da, Hallatat ve havaalanı yolunda 2’si Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait zırhlı araç ve 1’i tank olmak üzere 8 aracın kullanılamaz hale getirildiğini, 6 milisin esir alındığını, 9’unun ise öldürüldüğünü aktardı. Kununu, Hafter güçlerinin, kendisini destekleyen paralı askerlerin cephelerdeki yükünü hafifletmek için başkentin batısında yer alan Ez-Zaviye bölgesindeki semtlere hava saldırısı düzenlediğini, bu saldırılarda can kaybı yaşandığını belirtti ancak sayı vermedi. 


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