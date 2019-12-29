UMH'den Hafter'e ağır darbe

Libya’da son günlerde saldırılarını artıran darbeci eski general Halife Hafter’e karşı sdeferberlik ilan eden meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei, çatışmaların yoğunlaştığı Trablus Havaalanı Yolu’nun Hafter milislerinden geri alındığını duyurdu. Mecei ayrıca hükümet güçlerinin Hafter’e bağlı 10 milisi esir aldığını ve 3 askeri aracı da kullanılamaz hale getirdiğini belirtti.

BAE’NİN 8 ARACI İMHA EDİLDİ

UMH Sözcüsü Muhammed Kununu da, Hallatat ve havaalanı yolunda 2’si Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait zırhlı araç ve 1’i tank olmak üzere 8 aracın kullanılamaz hale getirildiğini, 6 milisin esir alındığını, 9’unun ise öldürüldüğünü aktardı. Kununu, Hafter güçlerinin, kendisini destekleyen paralı askerlerin cephelerdeki yükünü hafifletmek için başkentin batısında yer alan Ez-Zaviye bölgesindeki semtlere hava saldırısı düzenlediğini, bu saldırılarda can kaybı yaşandığını belirtti ancak sayı vermedi.