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  3. UMH İçişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlara çağrı
05 Haziran 2020 Cuma 14:28 | Son Güncelleme:

UMH İçişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlara çağrı

UMH İçişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlara çağrı

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanlığı, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin elinde tuttuğu kentlerdeki vatandaşlara, karşı koyma ve meşruiyete geri dönme çağrısında bulundu.

Libya hükümeti, darbeci Hafter'e bağlı milislerin elinde tuttuğu kentlerdeki vatandaşlara, karşı koyma ve meşruiyete geri dönme çağrısında bulundu.

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanlığı, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin elinde tuttuğu kentlerdeki vatandaşlara, karşı koyma ve meşruiyete geri dönme çağrısında bulundu.

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