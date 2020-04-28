Uluslararası Kurtarma Komitesi'nden koronavirüs açıklaması: 1 milyar kişiye bulaşabilir!

New York merkezli uluslararası yardım örgütü Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC), Afganistan, Suriye ve Yemen gibi savaş bölgelerinde hızla harekete geçilmezse Kovid-19 salgınının ciddi boyutlara ulaşabileceğini ortaya koyan bir rapor açıkladı.

AA'nın aktardığı habere göre, dünya genelinde 1 milyar kişinin enfekte olabileceği ve özellikle savaş bölgelerinde 3,2 milyon kişinin virüs nedeniyle ölebileceği uyarısı yapılan raporda, IRC Başkanı David Miliband, 'Bu rakamlar bizim için uyarı niteliği taşımalı." değerlendirmesinde bulundu.

Salgının ağırlığının henüz dünyanın en kırılgan savaş bölgelerinde hissedilmediğini belirten Miliband, Kovid-19'un savaş bölgelerine yayılmasının önlenmesi için hala kritik bir zaman aralığı olduğunu ve buralara insani yardımların artırılması gerektiğini bildirdi.

Raporda yer verilen tahminler, Dünya Sağlık Örgütü ve Imperial College London tarafından üretilen epidemiyolojik modellemelere ve verilere dayanıyor.