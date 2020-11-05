Uluslararası basın manşete taşıdı... Kahraman Türklere övgü

Avusturya’nın başkenti Viyana’da iki gün önce meydana gelen ve 1’i polis 7 kişinin öldüğü terör saldırısında Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen yaralılara yardım etti. Kendilerini tehlikeye atan Türk gençler, başta Avusturya medyası olmak üzere uluslararası basının ilgi odağı oldu.

‘TEREDDÜT ETMEDİLER’



Ülkenin önemli gazetelerinden Kurier, “Viyana terör saldırısının 3 kahramanı” başlıklı haberinde, iki Türk’ün ‘kurşun yağmuruna’ rağmen insanlara yardımcı olmaktan bir an bile tereddüt etmediklerini yazdı. Avusturya’nın en çok satan gazetesi Krone, Gültekin ve Özen’in fotoğraflarını kullandığı, “Bu adamlar artık kahramanlar olarak görülüyor” başlıklı haberinde, iki gencin fedakarlığı sayesinde yaralı polis ve bir kadının hayatının kurtulduğunu yazdı. Ülkedeki TV kanallarından Plus24 de Özen’in açıklamalarının yer aldığı görüntüleri, ‘Viyana saldırısının kahramanları’ başlığıyla sosyal medyada paylaştı. Binlerce kişinin izlediği görüntülerin altına yapılan olumlu yorumlar dikkati çekti. Gültekin ve Özen’in cesur tutumu Alman ZDF kanalında geniş yer bulurken, İngiliz kamu yayıncı kuruluşu BBC de “Viyana saldırısında acil yardımda bulunan 3 kişi övgüyü hak etti” başlığıyla, gençlerin dikkati çeken hikayelerini takipçilerine duyurdu.

TÜRKİYE’NİN TESLİM ETTİĞİ TERÖRİSTİ TAKİP ETMEMİŞLER



Terör saldırısında 4 kişiyi öldüren Kuzey Makedonya asıllı Kujtim Fejzulai’nin (20) Avusturya tarafından çifte vatandaş yapıldığı öğrenildi. DEAŞ’lının Türk güvenlik güçleri tarafından sınırda yakalanıp, Avusturya’ya iade edildiği ancak Avusturyalı yetkililerin saldırganı izlemedikleri ortaya çıktı.

BAKAN: BİZİ ATLATTI

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, “Bizleri atlatmayı başardı. İzlemedik” ifadelerini kullandı.