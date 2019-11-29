Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7428
  • 6,3229
  • 269.712
  • 106904
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Uluslararası Af Örgütü: İran'daki olaylarda 161 kişi öldü

Uluslararası Af Örgütü: İran'daki olaylarda 161 kişi öldü

Uluslararası Af Örgütü: İran'daki olaylarda 161 kişi öldü

Uluslararası Af Örgütü, İran'daki benzin zammına tepki gösterilerinde ölü sayısının 161'e yükseldiğini açıkladı.

Uluslararası Af Örgütünün Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, benzine getirilen zam nedeniyle İran genelinde patlak veren protestolarda en az 161 kişinin hayatını kaybettiği ancak ölü sayısının tahmin edilenden fazla olabileceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası Af Örgütünün aldığı güvenilir bilgilere göre, İran'daki protestolarda öldürülen göstericilerin sayısı 161'e yükseldi."

Af Örgütü son olarak pazartesi günü yaptığı açıklamada ülkedeki gösterilerde ölü sayısını 143 olarak duyurmuştu.

Söz konusu açıklamalarda, teyit edilen video görüntüleri, görgü tanıklarının ifadeleri ve ülke dışındaki aktivistlerce verilen "güvenilir bilgilerin" göstericilerin güvenlik güçlerince öldürüldüğünü gösterdiği belirtilmişti.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolara başlamıştı.

Gösterilerde, birçok kentte kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları ve marketler tahrip edilmiş, yaklaşık 7 bin kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

AA


Aslı Enver ateş püskürdü! 'Ne münasebet!'
'Başıma bir şey gelse ilk Acun'u ararım'
Kıvanç Tatlıtuğ'a Can Yaman'ın sözleri soruldu
Onur Tuna'dan şaşırtan yorum: Can Yaman'ı tanımıyorum
Can Yaman neden inandırıcı gelmiyor?

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dünyanın en iyi 10 tankı açıklandı! Altay da listede!

ASELSAN üretti, ihracat için imzalar atıldı! 5 ülkeye 'STOP'