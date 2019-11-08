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  3. Uluslararası Adalet Divanı Rusya'nın itirazlarını reddetti

Uluslararası Adalet Divanı Rusya'nın itirazlarını reddetti

Uluslararası Adalet Divanı Rusya'nın itirazlarını reddetti

Birleşmiş Milletler’in (BM) yargı organı Uluslararası Adalet Divanı, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı açtığı dava ile ilgili verdiği tedbir kararına ilişkin, Rusya’nın daha önce yaptığı "yargı yetkisi" ve "kabul edilebilirlik" itirazlarını reddetti.

UAD, BM Irk Ayrımcılığının Önlenmesi Anlaşmasının 22. maddesinde yer alan 'yargı yetkisi' ve 'kabul edilebilirlik' şartlarının hepsinin bir arada sağlanmasının gerekli olmadığına, maddede sayılan şartların birbirinin alternatifi olduğuna ve bu sebeple herhangi birinin sağlanması durumunda Divan’ın yargı yetkisinin mevcut olduğuna karar verdi.

Divan ayrıca Rusya'nın, "BM Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Sözleşme kapsamında Ukrayna tarafından Rusya aleyhine yeterli delil sunulmadığı" şeklindeki itirazını da reddetti.

Rusya, Ukrayna'nın açtığı davaya, BM Irk Ayrımcılığının Önlenmesi anlaşmasının 22. maddesinde yer alan ve Divana yargı yetkisi sağlayan şartların hepsinin sağlanmadığı gerekçesiyle ilgili itiraz etmişti. Rusya itirazında ayrıca Ukrayna tarafından ortaya koyulan delillerin BM Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Sözleşme kapsamında Rusya'nın "bilgisi ve isteği" dahilinde ihlal edildiğini kanıtlamaya yetmediğini belirtmişti.

Divan bu kararın ardından davanın esasına ilişkin iddiaları incelemeye devam edecek. Davanın birkaç yıl sürmesi bekleniyor.

UAD kararlarının BM üyesi ülkeler üzerinde bağlayıcılığı bulunuyor.  (AA)


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