Ülkeyi karıştıran ötanazi

Doktor, hastanın rızasını almak için yeterince çaba harcamamakla suçlanıyor. Doktorun zehirli iğneyi yaparken işleme direnen kadını tutmasını ailesinden istediği öne sürülüyor. Ötanazinin 2002’den beri yasal olduğu ülkede ilk kez bir doktor bu suçlamayla yargıç karşısına çıkıyor. Savcılık, şimdi emekli olan doktor için hapis cezası talep etmese de ötanaziyle ilgili kurallara açıklık getirilmesini talep ediyor.