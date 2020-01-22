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  3. Ülkenin gündemine oturan olay! Küçük kız tacizciyi böyle tuzağa düşürdü

Ülkenin gündemine oturan olay! Küçük kız tacizciyi böyle tuzağa düşürdü

Ülkenin gündemine oturan olay! Küçük kız tacizciyi böyle tuzağa düşürdü

Rusya'da, okuldan çıktıktan sonra bir kişinin kendisini takip ettiğini fark eden küçük kız, apartmana girdiği sırada kendisini takip eden adamı tuzağa düşürerek kurtuldu. Kız çocuğunun farkındalığı ve zekası sayesinde kurtuluşu ülkede en önemli gündem konusu oldu.

Rusya'nın başkenti Moskova'ya bağlı Stubino'da yaşanan olay ülkenin gündemine oturdu. Okuldan çıktıktan sonra yürüyerek evine giden küçük kızı bir kişi takip etmeye başladı. Apartmana giren küçük kız, adamın kendisini takip etmeye başladığını fark etti.

BİNA İÇERİSİNDEKİ BOŞLUĞA SAKLANDI

Merdivenlerden yürüyerek binaya girip asansörün bulunduğu kata çıkan küçük kız, ani bir manevrayla bina içerisindeki bir boşluğa girdi. Çocuğu takip eden kişi ise asansörün önüne giderek küçük kızı aramaya başladı. Küçük kız girdiği boşluktan çıkarak apartmanın dışına çıktı. Katlarda küçük kızı arayan adam, çocuğu bulamayınca binadan çıktı. Küçük kız ise apartmanda oturan başka bir kişiden destek isteyerek tekrar binaya girdi. Adam bina kapısında küçük kızı ve yanındaki apartman sakinini görünce bina önünden ayrıldı.

SAVCILIK GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Yaşanan takip olayı ve küçük kızın zekası sayesinde yaşanan ilginç kurtuluş hikayesinin ardından polise haber verildi. Polis ve savcılık, binanın kamera görüntülerinden tespit ederek yakaladığı şüpheliyi gözaltına aldı. Savcılık, görüntüleri medya üzerinden paylaşarak ailelere örnek olmasını istedi. Kız çocuğunun farkındalığı ve zekası sayesinde kurtuluşu ülkede en önemli gündem konusu olurken, küçük kızın ismi ve yakalanan şahsın bilgileri kamuoyuna açıklanmadı.

(İHA)


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