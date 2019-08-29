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  3. Irak'ın en büyük AVM'sinde yangın! İki Türk şirketin depoları da yandı

Irak'ın en büyük AVM'sinde yangın! İki Türk şirketin depoları da yandı

Irak'ın en büyük AVM'sinde yangın! İki Türk şirketin depoları da yandı

Irak'ın en büyük alışveriş merkezi Family Mall'ün depo bölümünde çıkan yangında, iki Türk firmasına ait depoların da büyük zarar gördüğü belirtildi.

Türk firmalarına ait çok sayıda mağazanın da bulunduğu Erbil kentindeki Family Mall'ün depo bölümünde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında "İstanbul Home" ile "Arzum" adlı iki Türk şirketine ait 4 depo kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Home İstanbul Şirketi Genel Müdürü Serhat Erenç, yangında yapı marketi ürünlerinin bulunduğu 3 deponun kullanım dışı kaldığını ifade etti.

Yangının kontrol altına alındığını söyleyen Erenç, soğutma çalışmalarının ise sürdüğünü dile getirdi.

'2-3 MİLYON DOLAR ZARARA UĞRADIK'

Erenç, depolarda ciddi zarar oluştuğunu ifade ederek, "Depolarımızda bulunan beyaz eşya, mobilya, bahçe malzemeleri gibi çok sayıda ürünümüz yandı. 3 depomuzda yaklaşık 2-3 milyon dolar zarara uğradık." dedi.

Erbil'deki Family Mall'e ait depo bölümünde sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı.

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