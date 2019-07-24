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  3. Ülkede şok! Bir evin bahçesinde 21 ceset bulundu

Ülkede şok! Bir evin bahçesinde 21 ceset bulundu

Ülkede şok! Bir evin bahçesinde 21 ceset bulundu

Meksika'nın batısında yer alan Jalisco eyaletinde bir evin bahçesinde 21 ceset bulundu.

Jalisco Savcılığından yapılan açıklamada, Guadalajara kenti yakınlarında bir evin bahçesinde yapılan arama sırasında gömülü halde 21 cesedin bulunduğu bildirildi. 

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Jalisco ve Sonora eyaletlerinde nisan ayında gizli mezarlarda 45 ceset bulunmuştu.

Meksika'da, 2019'un ilk yarısında 17 bin 608 kişinin cinayete kurban gittiği açıklanmıştı.

(AA)

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