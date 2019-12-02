Malta'da kriz büyüyor: Muscat istifa edeceğini açıkladı
Gazeteci Daphne Caruana Galizia cinayetinin Malta'da yarattığı krizin ardından Başbakan Joseph Muscat, ulusal TV kanalında yaptığı açıklamada önümüzdeki ay istifa edeceğini açıkladı.
Muscat, iktidardaki İşçi Partisi'nden 12 Ocak'ta yerine gelecek kişiyi belirlemelerini talep edeceğini söyledi.
Ülkedeki göstericiler ise Daphne Caruana Galizia cinayeti nedeniyle Muscat'ın derhal istifa etmesi gerektiğini savunuyor.
Ülkedeki siyasetçiler ve iş insanlarının karıştıkları yolsuzlukları araştıran Galizia 2017'de aracına koyulan bir bomba sonucu hayatını kaybetmişti.
Soruşturma kapsamında Cumartesi günü iktidarla ilişkili bir işadamına cinayete yardakçılık suçlaması yöneltildi.
(BBC Türkçe)