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  3. Ülkede karışıklığa neden olmuştu... İlk kez görüntülendi

Ülkede karışıklığa neden olmuştu... İlk kez görüntülendi

Ülkede karışıklığa neden olmuştu... İlk kez görüntülendi

Korona virüsü salgını nedeniyle Çin’in Wuhan kentinden ülkelerine tahliye edilen Ukraynalılar, karantina altında tutuldukları bölgede görüntülendi.

Çin'in Wuhan kentinden korona virüs salgını nedeniyle, 20 Şubat Perşembe günü tahliye edilerek Ukrayna'nın başkenti Kiev'e oradan da Poltova Bölgesi'ndeki özel karantina bölgesine getirilen Ukrayna vatandaşları, kendileriyle beraber tahliye edilen yabancı ülke vatandaşlarıyla birlikte karantinada tutuldukları özel alanda görüntülendi. Poltova Bölgesi'ndeki Noviye Sanjari isimli yerleşim bölgesinde karantina altında tutulan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu gözlenirken, 80'e yakın kişinin 14 gün boyunca karantina altında tutulması planlanıyor.

Tahliyenin ardından ülkede büyük karışıklıklar yaşanırken, karantina bölgesinin yaşam merkezlerine yakın olduğunu duyan bölge sakinleri virüs bulaşması korkusuyla yollara barikatlar kurarak hastane girişlerini kapattı ve polisle çatıştı. Çıkan arbedeler sonucunda birçok polis memuru ve sivil yaralanırken, çok sayıda kişi ise gözaltına alındı.

Olayların ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy açıklama yaparak, “Bu tür taşkınlıklar Ukrayna halkının karakteriyle uyuşmuyor. Herkesi sağduyulu olmaya çağırıyorum” demişti.

(İHA)


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