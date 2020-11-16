Ülkede hiçbir koronavirüs vakası görülmedi: Kuzey Kore'den dikkat çeken karar

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un iktidardaki Kore İşçi Partisinin (WPK) Merkez Komite acil ve genişletilmiş politbüro toplantısında koronavirüs önlemlerinin sıkılaştırılması emri verdiği bildirildi.

Haberglobal'in Kuzey Kore devlet ajansı KCNA'da aktardığı habere göre, Kim Jong Un, 27 gün içinde ilk kez halka açık bir şekilde ortaya çıkarken, yüksek seviyede alarm halinde olma salgın karşıtı çalışmaları yoğunlaştırma ihtiyacını vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, Kuzey Kore 12 binden fazla kişiyi test ederken, Kasım ayı başlarında teyit edilmiş hiçbir koronavirüs vakası bildirmedi.

DSÖ, Ekim ayının son haftasında sekizi yabancı olmak üzere toplam 6 bin 173 kişinin şüpheli vaka olarak tespit edildiğini ve 174 kişinin karantinaya alındığını söyledi.

Pyongyang yönetimi, 2020 başlarında Çin ile mevcut seyrüsefere son verdiğini bildirerek ülkede Covid-19 tehlikesinin bulunmadığını duyurmuştu. Ağustos ayında çıkan haberlerde ise, Radio Free Asia’nın (RFA) aktardığına göre Kim Jong-un, ülkesinin Çin ile olan sınırlarındaki muhafızlara gerçek mermi dağıtılmasını emrederek ülkesinin sınırlarına 1 kilometreden fazla yaklaşanların da vurulması emrini verdiği iddia edilmişti.

RFA’daki haberde, "Hoeryong şehrinde polis, Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan, Kuzey Kore-Çin sınırının 1 kilometre yakınında bulunan herkesi orada bulunma nedenleri ne olursa olsun öldüreceklerini söyleyerek acil bir bildirim yayınladı" denilmişti.