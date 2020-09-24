Ülke dışındaki ilk birlik Katar'a konuşlandırılmıştı... ABD Uzay Komutanlığı NASA ile iş birliği yapacak

ABD'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olan kurum NASA ile ABD ordusu uzay komutanlığı arasında işbirliği yapılacağı bildirildi.

NTV'de yer alan habere göre, ABD Uzay Komutanlığı ülke dışındaki ilk birliğini ise Orta Doğu ülkesi Katar'a konuşlandırdı. Katar'daki El Udeid Hava Üssü'nde 20 Amerikan askeri yemin ederek uzay komutanlığına katıldı.

İlk ülke dışı konuşlandırılmanın bir Orta Doğu ülkesine yapılması dikkat çekti. Ancak tarihçiler 1991'de Orta Doğu'nun aslında ilk uzay savaşına sahne olduğuna dikkat çekiyor.

Amerikan ordusu, 1991'deki körfez savaşında ilk kez küresel konumlandırma sistemi teknolojisinden yararlanmıştı.

Uzay gücü, kamuflaj üniforması kullanması ve rütbe işaretleriyle tartışma konusu haline de gelmiş durumda.

Uzay kuvvetlerinin rütbe işaretlerinin bilimkurgu dizisi ‘Uzay Yolu’ logosuna benzemesi sosyal medyada alay konusu oldu.

Uzay komutanlığı ise, yeni üniforma tasarımına verilecek paradan tasarruf etmek için kamuflaj kıyafeti kullandıklarını duyurdu.

Silahlı kuvvetlerin altıncı kolu olarak kurulan uzay komutanlığı, ABD'nin uzayda istihbarat ve iletişim için kullandığı yüzlerce uydunun korunmasından sorumlu olacak.

Ticari ve askeri uyduların, Çin ve Rusya tarafından hedef alınmasından endişe ediliyor.