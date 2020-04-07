Dünyanın en uzun heykeli “acil ihtiyaçtan” satışa çıkarıldı: Polis soruşturma başlattı

Hindistan’ın Guceyrat eyaletinde bulunan 182 metrelik boyuyla dünyanın en uzun heykeli olma özelliğini taşıyan “Birlik Heykeli”, kiliği belirsiz kişi ya da kişilerce “koronavirüsle mücadele kapsamında hastanelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere” internetten satışa çıkarıldı.

Aksam.com.tr’nin Indian Express’ten aktardığı habere göre, Hindistan’ın bağımsızlık lideri Sardar Vallabhbhai Patel’in heykelinin 3 milyar Hint rupisinden (39,5 milyon dolar) satılmaya çalışıldığı kaydedildi.

Elde edilecek gelirle ilgili bir açıklama yapılan ilanda şu ifadelere yer verildi:

“Acil durum! Hastanelerimiz ve sağlık sistemimizin ihtiyaç duyduğu acil paradan dolayı Birlik Heykeli’ni satıyoruz.”

Söz konusu satış ilanı kısa süre sonra yetkililer tarafından yayından kaldırılırken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bölge halkı, inşası 430 milyon dolara mal olan bronz kaplı heykelin para israfı olduğunu savunuyordu. New York’taki Özgürlük Heykeli’nin iki katı uzunlukta olan Birlik Heykeli, yine Hindistan’ın Maharaştra eyaletinde inşası süren 190 metrelik Kral Şivaji heykeli tamamlandığınıda mevcut unvanını kaybedecek.