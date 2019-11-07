'Ukrayna'ya Trump adına baskı yaptım'

ABD’de Başkan Trump’a yönelik süren azil soruşturması kapsamında ABD’nin eski Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker ve ABD’nin Avrupa Birliği Temsilcisi Gordon Sondland’ın ifade metinlerini yayımlandı. AB Temsilcisi Sondland’ın Temsilciler Meclisi’nde 17 Ekim’de verdiği ifadeyi dün değiştirdiği ortaya çıktı. Buna göre Sondland yeni ifadesinde, Ukrayna’ya Biden Ailesi’ni araştırması için bir baskının söz konusu olduğunu belirterek, “Büyük bir toplantının ardından Zelenskiy’in Başdanışmanı Andriy Yermak ile görüştüm ve ona eğer kamuya açık bir yolsuzlukla mücadele yayımlamazlarsa, 400 milyon dolarlık askeri yardımların sürmeyeceğini söyledim.” ifadelerini kullandı. Gordon Sondland, daha önce askeri yardımların siyasi bir faydaya dayalı olduğu iddiasını reddetmişti.

‘BIDEN İDDİALARI SAHTE’

Volker da, Trump’ın Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile 25 Temmuz’da yaptığı telefon görüşmesinde Joe Biden ve ailesinin konusunun açılmasının kendisini endişelendirdiğini, bu görüşmenin ABD-Ukrayna ilişkilerini etkilediğini de kaydetti. Volker ayrıca Trump’ın Biden Ailesi’ne yönelik Ukrayna ile ilgili iddialarının da gerçeği yansıtmadığına inandığını dile getirdi. Trump, 2020 başkanlık seçimlerinde karşısına çıkma ihtimali bulunan Demokrat aday Joe Biden ve bir dönem Ukrayna merkezli bir gaz şirketinin yönetim kurulunda yer alan oğluna yönelik yolsuzluk iddialarının araştırılması için, Ukrayna’ya baskı yapmakla suçlanıyor.

ABD’de Başkan Donald Trump’a yönelik azil soruşturmasında kamuya açık oturumların gelecek hafta başlayacağı bildirildi.

YÜZÜME TELEFONU KAPATTI

Yayımlanan döküme göre, Sondland ifadesinde, Trump’la bir telefon görüşmesi sırasında, Beyaz Saray’ın Ukrayna’ya Demokratlar’ın soruşturulması baskısı yaparken askeri yardımı askıya alıp almadığını sorduğunda Trump’ın neredeyse yüzüne telefonu kapattığını anlattı. Sondland’a göre bu görüşmede Trump, “Hiçbir şey istemiyorum. Al-ver ilişkisi istemiyorum. Zelenski’nin doğru olan şeyi yapmasını istiyorum” ifadesini kullandı