Ukraynadan İran'a 'cinayet' soruşturması

Ukrayna Başsavcılığı basın servisinden yapılan açıklamada, Başsavcılık makamının İran’da düşen Ukrayna Havayolları’na ait uçağa ilişkin ceza davasının niteliğini değiştirmeye karar verdiği belirtildi. Açıklamada davanın iki veya daha fazla kişinin kasıtlı olarak öldürülmesi ve uçağın yok edilmesi suçlamasıyla yürütüleceği ifade edildi. Daha önce, Başsavcılık “insanların ölümüne sebebiyet veren trafik güvenliği kuralları veya hava taşımacılığı işleyişinin ihlali” suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Ukrayna Havayolları’na ait Boeing 737 tipi uçak, 8 Ocak sabahı Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitmek üzere Tahran’daki İmam Humeyni Havalimanı’ndan kalktıktan kısa bir süre sonra düşmüştü. 176 yolcunun tamamın hayatını kaybettiği uçağı İran ‘yanlışlıkla’ füzeyle düşürdüğünü itiraf etmişti.

ZELENSKIY: ANLAŞTIK

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı görüşmeden sonra halkına bir video mesajla seslenen Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, “Ruhani ile tazminat konuları da dahil olmak üzere hukuki ve teknik açıdan tam bir işbirliği ve hiç kimsenin cezasız kalmayacağı konusunda anlaştık” diye konuştu. Zelenskiy, “Ruhani ile ayrıca ‘karakutuların’ deşifre edilmesi için ortak çalışma başlatma konusunda anlaştık” ifadelerini kullandı. Daha önce Ruhani’nin uçak kazası nedeniyle Zelenskiy’den İran adına özür dilediği bildirilmişti. Öte yandan Ukrayna Başbakanı Aleksey Gonçaruk, düşen uçakta hayatını kaybedenlerin ailelerine 200 bin grivna (yaklaşık 50 bin lira) maddi yardımda bulunacaklarını açıkladı.