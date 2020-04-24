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  3. Ukrayna'dan flaş Türkiye kararı! Ermeni soykırımı ifadesi yasaklandı

Ukrayna'dan flaş Türkiye kararı! Ermeni soykırımı ifadesi yasaklandı

Ukrayna'dan flaş Türkiye kararı! Ermeni soykırımı ifadesi yasaklandı

Ukrayna, sözde Ermeni soykırımı ile ilgili yapılacak etkinlikleri yasaklayarak, yayınladığı duyuru ile herhangi bir resmi yetkilinin Türkiye'yi "soykırım" gibi ifadelerle suçlamaması için talimat verdi.

Ukrayna parlamentosuna son 10 yılda sözde Ermeni Tasarısı’nın kabulü için birçok tasarı sunuldu. Ukrayna yönetimi ise sözde Ermeni Soykırımı ile ilgili yapılacak etkinlikleri yasakladığını duyarak, son noktayı koydu. Ukrayna'nın yayınladığı duyuru ile herhangi bir resmi yetkilinin Türkiye'yi "soykırım" ve benzeri ifadelerle suçlamaması talimatı verildi. ABD Senatosu, Aralık ayında 1915 Ermeni olaylarını sözde "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmişti. Senatonun bu konudaki görüşünü yansıtan bir düzenleme olan karar tasarısının, yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.


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