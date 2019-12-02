Ukrayna'da Türk turistlere hakaret! 

Ukrayna’daki Odessa Havalimanı’nda bir grup Türk vatandaşı, ülkeye alınmadıklarını iddia etti. Kendilerine havaalanında kötü muamele yapıldığını belirten Türk vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Havalimanında görüntü çeken ve açıklama yapan bir Türk vatandaş, “Yaklaşık 10 gün önce geldiğimiz Ukrayna’da bize çok kötü davrandılar. Evraklarımızda bir eksiklik yok. Ülkeye alınmama sebebini sorduğumuzda bize düzgün bir açıklama bile yapılmıyor. Sınırda görevli polis memurları, bize bugün ülkeye alınmadıysanız yarın alınırsınız şeklinde sözler sarf edip, alay ediyor. 10-20 eurodan bir şişe suyu satıyorlar. Paramız kalmadı, ekmek su bile vermiyorlar. Beni günlerce sonra geri gönderdiler ama orada kalanların içinde kanser hastası olan var.

BAKANLIK BİZİ DUYSUN

En çok zorumuza giden de bizlere, bayrağımıza ve devletimize hakaret edilmesi. Biz ülkemize ve devletimize hakaret etmelerini gerektirecek bir şey yapmadık. Sesimizi Dışişleri Bakanlığımıza duyurmak istiyoruz” dedi. Geçtiğimiz aylarda Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Ahmet Yağmur Güldere, Türk vatandaşlarının sınırlarda yaşadığı sorunlar sebebiyle Ukrayna Devlet Sınır Servisi Başkanı Sergey Deyneko ile görüşmüştü.