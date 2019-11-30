Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7511
  • 6,3401
  • 271.109
  • 106904
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Ukrayna'da ilginç soygun! Paralar yola saçıldı

Ukrayna'da ilginç soygun! Paralar yola saçıldı

Ukrayna'da ilginç soygun! Paralar yola saçıldı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir bankanın ATM'si patlatılarak soyuldu. Patlamanın etkisiyle banka tamamen kullanılmaz hale gelirken, çok sayıda banknot sokağa saçıldı.

Kiev Polisi'nden yapılan açıklamada, Kiev'de Entuziastiv Caddesi'nde bulunan bir bankanın ATM'sini havaya uçuran kimliği belirsiz kişilerin, bankamatiğin para bölmesini alarak bir araca binip kayıplara karıştıkları belirtildi.

Patlamanın etkisiyle çok sayıda 100 grivnalık (25 TL) banknotun sokağa saçıldığı görüldü. Olayda yaralanan kimse olmazken, polis kaçan soyguncuların peşine düştü. 

(DHA)


Nesrin Cavadzade'den yeni dizi atağı! Anlaşma sağladı
O fotoğrafı 'Hadise' yarattı! 'Photoshop ayarını kaçırmış'
Aleyna Tilki fotoğrafına photoshop yapınca alay konusu oldu!
'Başıma bir şey gelse ilk Acun'u ararım'
Aslı Enver'in ardından Özcan Deniz de sessizliğini bozdu!
<p>Yücebelen köyündeki Minarlı Yaylası´ndan önceki gün gökyüzünde görülen parlak cisim hem merak uya

Gökyüzünde Parlak Cisim Heyecanı: ´Uzaylı Mıydı Acaba?´

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Türkiye için tarihi gün! TANAP Avrupa ile buluştu

Yıl bitmeden bu ödemeleri alın