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Ukrayna'da Corona virüsü paniği! Vali istifa etti

Ukrayna'da Corona virüsü paniği! Vali istifa etti

Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Ofisi’nden "Ukrayna vatandaşlarının Çin’den tahliye edilmesi sürecinde, Ternopol Bölge Yönetimi’nin halkı yeteri kadar bilgilendirmemesinden dolayı oluşan kargaşa sonucuna ilişkin olarak; Ternopol Valisi İgor Sopel’in istifası, Devlet Başkanı Vladimir Zelesnkiy tarafından kabul edilmiştir" açıklaması yapıldı.

Ukrayna, ölümcül Corona virüsünün çıktığı Çin'in Wuhan kentinden tahliye ettiği vatandaşlarını Ternopol Bölgesi’ne yerleştirmiş ve bu durum bölge halkında endişe ve itirazlara neden olmuştu.

Yaşananların ardından Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Ternopol Bölgesi Valisi İgor Sopel'in Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e istifasını sunduğu ve istifanın Zelenskiy tarafından kabul edildiği belirtildi. 

İHA


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