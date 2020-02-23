Ukrayna'da Corona virüsü paniği! Vali istifa etti

Ukrayna, ölümcül Corona virüsünün çıktığı Çin'in Wuhan kentinden tahliye ettiği vatandaşlarını Ternopol Bölgesi’ne yerleştirmiş ve bu durum bölge halkında endişe ve itirazlara neden olmuştu.

Yaşananların ardından Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Ternopol Bölgesi Valisi İgor Sopel'in Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e istifasını sunduğu ve istifanın Zelenskiy tarafından kabul edildiği belirtildi.

İHA