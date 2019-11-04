Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7172
  • 6,3751
  • 277.166
  • 100092
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Ukrayna, Rusya'ya diplomatik nota verdi

Ukrayna, Rusya'ya diplomatik nota verdi

Ukrayna, Rusya'ya diplomatik nota verdi

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 2018 yılında alıkonulan gemilerle ilgili Rusya’ya diplomatik nota verildiği bildirildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko, 2018 yılında el konulan, Ukrayna Donanması'na ait 3 geminin geri verilmesiyle ilgili Rusya Federasyonu’na nota verildiğini duyurdu.

Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Pristayko, “Ukrayna Dışişleri Bakanlığı olarak Rusya Federasyonu’na alıkonulan gemilerimizle ilgili nota gönderdik. Gemilerimizi ne zaman ve hangi koordinatlarda alacağımızı bilmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Rusya Kasım 2018’de Kerç Boğazı’nda Ukrayna Donanması’na ait Yana Kapa, Berdyansk ve Nikopol adlı 3 gemiye el koymuş ve mürettebatları gözaltına almıştı. Bunun üzerine Ukrayna, Birleşmiş Milletler Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesine başvurmuştu. 25 Mayıs 2019’da mahkemenin aldığı kararla Rusya’dan gemicilerin derhal serbest bırakılması talep edilmişti. Eylül 2019’da 24 Ukraynalı denizci serbest bırakıldı ancak gemiler Ukrayna’ya henüz iade edilmedi.

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Serdar Ortaç yeniden mi evleniyor? İşte ilk açıklama
Belçim Bilgin'den eski eşi Yılmaz Erdoğan'la ilgili şaşırtan paylaşım!
Mert Fırat'a büyük şok! Performansı beğenilmedi, sette kriz çıktı
Cem Yılmaz'dan beklenen açıklama geldi! 'Serenay ile...'
Meltem Miraloğlu yine şaşırttı! 'Hayatımda aldığım en doğru karardı'
<p>Dün akşam 22.00 sıralarında Beylikdüzü Gürpınar’da meydana gelen olayda iddiaya göre eşi ve çocuğ

Ekrem İmamoğlu´nun Yakın Korumaları Trafikte Tartıştıkları Sürücüye Silah Çekti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Google Earth ile Yunanistan'da 'tanımlanamayan cisim' bulundu

YPG-PKK'nın silah depolarında ABD'nin havan topları bulundu