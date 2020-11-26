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  • Ukrayna Genelkurmay Başkanı Homçak duyurdu: Türk yapımı İHA satın almayı planlıyoruz
26 Kasım 2020 Perşembe 20:54 | Son Güncelleme:

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Homçak duyurdu: Türk yapımı İHA satın almayı planlıyoruz

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Homçak duyurdu: Türk yapımı İHA satın almayı planlıyoruz
AA

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 5 adet Türk yapımı İnsansız Hava Aracı (İHA) satın almaya hazırlandıklarını açıkladı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, gelecek sene 5 Bayraktar İHA satın alacaklarını belirtti.

AA'nın aktardığı habere göre, Homçak, ordunun ihtiyaçları kapsamında 2021'de 5 yeni Bayraktar İHA satın alınmasına karar verildiğini ifade etti.

Ukrayna, Türkiye'den 2019'da 6 Bayraktar TB2 İHA ve 3 yer kontrol istasyonu satın almıştı.

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