26 Kasım 2020 Perşembe 20:54 | Son Güncelleme:
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Homçak duyurdu: Türk yapımı İHA satın almayı planlıyoruz
AA
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 5 adet Türk yapımı İnsansız Hava Aracı (İHA) satın almaya hazırlandıklarını açıkladı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, gelecek sene 5 Bayraktar İHA satın alacaklarını belirtti.
AA'nın aktardığı habere göre, Homçak, ordunun ihtiyaçları kapsamında 2021'de 5 yeni Bayraktar İHA satın alınmasına karar verildiğini ifade etti.
Ukrayna, Türkiye'den 2019'da 6 Bayraktar TB2 İHA ve 3 yer kontrol istasyonu satın almıştı.